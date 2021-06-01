Россияне смогут вернуть консульские сборы

Государственная дума приняла законопроект, который позволяет россиянам вернуть консульские сборы при отказе от консульских действий. Об этом пишет ТАСС.

Правки вносятся в Консульский устав РФ. Теперь «уплаченные суммы консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий», подлежат возврату в следующих случаях: плательщик отказывается от консульских услуг, уполномоченное лицо отказывается от нотариального действия, происходит отказ в выдаче российского загранпаспорта. Уточняется, что консульские сборы будут возвращены частично, если они были уплачены с превышением установленных правительством ставок.

Заявление о возврате средств должно быть подано главе диппредставительства или консульского учреждения с платежными документами. Решение о возврате будет приниматься в течение десяти дней. Тем не менее, нельзя будет вернуть средства за государственную регистрацию брака, расторжения брака, перемены имени.

Ранее изменился порядок выдачи российских загранпаспортов.