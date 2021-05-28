В Москве увеличили возраст получения пособия при рождении ребенка

Правительство Москвы увеличило возраст получения дополнительного единовременного пособия в связи с рождением ребенка до 36 лет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

До нововведения это право имели только те семьи, в которых обоим супругам не более 30 лет.

Чтобы подать заявление на получения пособия, необходимо, чтобы оба супруга были москвичами не старше 36 лет. При этом один из них или оба должны быть не младше 30 лет. Уточняется, что единственный родитель в возрасте от 30 до 36 лет тоже имеет право на получение пособия. Средний доход семьи на человека не должен превышать величину прожиточного минимума.

На сайте мэрии говорится, что при рождении первого ребенка размер выплаты составит 90 145 рублей (пять прожиточных минимумов), второго — 126 203 рубля (семь прожиточных минимумов), третьего и последующих — 180 290 рублей (10 прожиточных минимумов). Величина выплат выросла в 2,4 раза, по сравнению с 2010 годом.

Выплату смогут получить семьи, в которых ребенок родился после 1 января 2021 года.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новых мерах поддержки семей с детьми.