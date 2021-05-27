Нидерланды не получили уведомления РФ о выходе из налогового соглашения

Нидерланды не получали уведомления России о выходе из налогового соглашения. Об заявили в голландском Минфине, пишет РИА «Новости».

«Мы знаем, что Россия принимает шаги по выходу из налогового соглашения с Нидерландами. Однако Нидерланды пока не получили официального уведомления», — приводятся слова официального представителя ведомства Ремко Рауса.

Он отметил, что Амстердам продолжит диалог с Москвой, чтобы выработать решение по налоговому вопросу.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество.

Отмечается, что в том случае, если Россия направит уведомления о денонсации соглашения в срок до 30 июня текущего года, его действие прекратится с 1 января 2022 года.