ЦБ выявил схему с получением нескольких ипотечных кредитов за день

Первый заместитель председателя главы Банка России Ксения Юдаева в ходе брифинга заявила, что в ЦБ выявили новую схему на ипотечном рынке, когда заемщик пытается взять несколько ипотечных кредитов в один день. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим новую схему <…> Она не получила широкого распространения, но мы мониторим ситуацию», — сказала она.

Кроме того, зампред главы ЦБ отметила, что Банк России также продолжает фиксировать ситуацию, когда граждане берут необеспеченный кредит для первоначального взноса по ипотеке.

По ее словам, существенного роста таких случаев нет.

Ранее стало известно, что ЦБ ужесточит регулирование необеспеченных потребительских кредитов, выдаваемых с 1 июля.

До этого Юдаева рассказала, что долговая нагрузка населения России находится на рекордно высоком уровне.