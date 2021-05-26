«Нафтогаз» нанял бывшего сотрудника Госдепа для борьбы с «Северным потоком — 2»

Украинская компания «Нафтогаз» усилит управленческую команду, которая будет противодействовать строительству «Северного потока — 2». Об этом говорится на странице компании в Facebook.

Так, в состав команды войдет бывший член Республиканской партии США и Госдепа Мирон Василик, который займет должность советника председателя правления и займется расширением сотрудничества компании с международными организациями.

Еще одно новое лицо в «Нафтогазе» — Роман Супрун, который будет исполнять обязанности руководителя по направлению взаимодействия с парламентом, органами государственной власти и другими заинтересованными сторонами. Ранее он уже сотрудничал с компанией.

Ранее МИД Украины пообещал бороться с «Северным потоком — 2» до конца.

В рамках «Северного потока — 2» предполагается строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.