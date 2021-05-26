РЖД хочет отказаться от вагонов-ресторанов

РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов и сохранить их только в туристических и фирменных поездах. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу холдинга Олега Белозерова.

«Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических», — сказал Белозеров.

Отмечается, что в качестве альтернативы вагону-ресторану РЖД хочет ввести наборы питания, которые будут разогревать в обычном вагоне.

Белозеров добавил, что такие уже тестируется на некоторых направлениях. Он подчеркнул, что сейчас обсуждается смена концепции и названия вагона-ресторана.

«Должен быть определенный набор питания. Несколько поездов по ряду направлений мы уже запустили и сейчас тестируем», — добавил глава РЖД.

Белозеров считает, что у пассажиров должен быть выбор: купить особое блюдо в вагоне-ресторане, разогреть еду в вагоне или заказать доставку через смартфон.

Ранее на площади Павелецкого вокзала в Москве установили концепт нового плацкартного вагона с увеличенным пространством. Вагон выполнен в так называемом габарите «Т» - его пространство увеличено на 11%, длина стала больше на 73 см, а ширина - на 28 см. За счет использования такого габарита, спальные места увеличились на 10%, а места для багажа - на 14%. В каждом вагоне есть обособленная душевая комната, а полки оборудованы шторками.