Госдеп подтвердил намерение отказаться от санкций против Nord Stream 2 AG

Приостановка санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига отвечает интересам Соединенных Штатов, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен. Его заявление опубликовано на сайте Госдепа.

По словам Блинкена, в докладе Госдепа указаны четыре судна, пять организаций и один человек, причастные к строительству газопровода «Северный поток – 2», в том числе компания-оператор проекта и ее глава. Госсекретарь подчеркнул, что против указанных в докладе лиц и судов будут введены санкции, если их не приостановят.

«Я решил, что отказ от применения санкций в отношении Nord Stream 2 AG, ее генерального директора Маттиаса Варнига и должностных лиц Nord Stream 2 AG отвечает национальным интересам Соединенных Штатов», – отметил Блинкен.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

Впоследствии корреспондент телеканала CBS Ина Руффини опубликовала сканы доклада Госдепартамента, где указаны четыре судна и четыре организации, против которых США намерены ввести санкции. При этом опубликованные документы подтверждают, что Госдеп внес в список компанию Nord Stream 2 AG и ее генерального директора Маттиаса Варнига, однако действие санкций в их отношении сразу приостанавливается.

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