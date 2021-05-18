«Магнит» покупает «Дикси»

ПАО «Магнит» заявил о покупке розничной сети «Дикси», под управлением которой находится 2 651 магазин в России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

Общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тыс. кв. м, из которых около 778 тыс. приходится на формат «магазин у дома», и 76 тыс. – на формат «суперстор».

Отмечается, что большинство торговых точек находятся в Москве и Московской области, а также в Петербурге и Ленинградской области. Остальные магазины находятся в Центральном, Северо-Западном и Уральском федеральных округах.

В рамках сделки ретейлер также приобретет 5 распределительных центров, общей площадью 189 тыс. кв. м, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Челябинской области.

По словам президента и генерального директора «Магнита» Яна Дюннинга, «Дикси» продолжит существовать как отдельное юридическое лицо, а магазины — работать под существующим брендом.