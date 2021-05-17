Кабмин выделил 5 млрд рублей на кешбэк за путевки в детские лагеря

Правительство России выделило 5 млрд рублей на программу кешбэка за путевки в детские летние лагеря, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«По поручению Президента в 2021 году родители смогут вернуть половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь», — напоминает пресс-служба.

Воспользоваться программой смогут более 350 тыс. семей, кешбэк будет начисляться автоматически на карту платежной системы «Мир». Подробные условия участия в программе кешбэк будут утверждены в ближайшее время.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой возвращать гражданам 50% стоимости путевки в детский лагерь во время оглашения послания Федеральному собранию. Впоследствии глава государства поручил правительству подготовить предложения по развитию инфраструктуры детских лагерей в стране.