Дерипаска оценил слова Мишустина о жадности производителей

Миллиардер Олег Дерипаска прокомментировал во время заседания наблюдательного совета Института экономики роста им. Столыпина высказывание премьер-министра Михаила Мишустина о жадности производителей и торговых сетей. Видеозапись заседания опубликована на YouTube.

По словам Дерипаски, представители бизнеса «услышали» главу правительства. Также он отметил, что предпринимателей интересует, как именно будет происходить регулирование вывода дивидендов за границу.

Кроме того, миллиардер добавил, что Мишустин высказал правильные мысли, и бизнес всегда готов обсуждать варианты решения проблемы.

Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что рост цен на продукты питания в стране вызван жадностью отдельных производителей и торговых сетей, которые наживаются на ажиотажном спросе.

В декабре 2020 года правительство России объявило о введении комплекса мер по стабилизации роста цен на ключевые продукты питания.