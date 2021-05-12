Крупнейший в истории российской огранки бриллиант продан за $14 млн

Крупнейший бриллиант в истории российской огранки компании «Алроса» был продан на торгах во время аукциона Christie's за более чем 14 млн долларов. Об этом говорится на официальном сайте аукционного дома.

Вес лота составил 100,94 карата, он называется The Spectacle. Кристалл с высочайшими характеристиками цвета и чистоты был выставлен на аукционе Christie's Magnificent Jewels.

Данный бриллиант создали из редкого алмаза массой 207,29 карата. Добыть его удалось в 2016 году. Он стал одним из самых крупных, найденных компанией в XXI веке.

На изготовление бриллианта у специалистов «Алросы» ушло более полутора лет. Стоимость этого бриллианта оценивали в 12-18 млн франков.

«Алроса» входит в тройку крупнейших в мире компаний, занимающихся добычей алмазов. Самым дорогим бриллиантом, который был реализован на Christie's, является Creation I. Четыре года назад его продали за 33,7 млн долларов.

Ранее розовый бриллиант из Якутии продали на аукционе в Женеве за $26,6 млн.