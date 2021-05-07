Инвестор рекомендовал поспешить с покупкой долларов и евро

Создатель клуба венчурных инвесторов ITLEADERS и инвестиционной компании Klopenko Group Егор Клопенко заявил, что на данный момент покупать валюту на часть сбережений в диапазоне 70-75 руб. выгодно и разумно. Об этом сообщает «Прайм».

Он пояснил, что на данный момент инфляция в рублях гораздо выше, чем в долларах.

На рубль традиционно влияют два фактора: геополитика и нефть. По словам эксперта, сегодня нефть выглядит достаточно стабильной, поскольку на заседании ОПЕК было принято решение не повышать добычу. Клопенко отметил, что это поддержит стоимость энергоносителя.

Ситуация с восстановлением мировой экономики пока тоже достаточно стабильна, несмотря на новые локдауны и ухудшение ситуации в Индии. При этом есть оптимистичная деловая статистика из США и многих стран Европы, подчеркивает эксперт.

«Все это будет держать летом стоимость на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель — и это хорошо для рубля», — сказал Клопенко.

Падение рубля за последний месяц произошло в связи с введением новых санкций со стороны США, однако сейчас, по словам эксперта, «мы видим небольшую оттепель, что дало возможность рублю укрепиться уже до 74-75 руб. за доллар».

Клопенко объяснил, что укрепление ниже 70 руб. вряд ли возможно, поэтому с целью распределения капитала покупку валюты можно совершать в диапазоне 70-75 руб. По словам инвестора, очередной виток напряженности между Россией и США может привести к диапазону 75-85 руб., а в случае новых санкций рубль подешевеет еще сильнее.

Ранее экономист назвал валюты, находящиеся под угрозой.