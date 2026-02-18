Размер шрифта
Общество

В России начнут отправлять на службу в МЧС по несколько тысяч срочников в год

Куренков: на службу в МЧС России будут ежегодно направлять до 5000 срочников
Григорий Сысоев/РИА Новости

Несколько тысяч срочников будут ежегодно отправляться на службу в пожарные подразделения МЧС. Об этом в ходе правительственного часа в Совете Федерации РФ сообщил глава МЧС страны Александр Куренков, передает ТАСС.

«С министерством обороны <...> достигнуты договоренности по выделению МЧС <...> ежегодно до 5000 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, для комплектования Федеральной противопожарной службы без увеличения штатной численности МЧС», — рассказал он.

Данная мера стала необходимой в связи с нехваткой пожарных в подразделениях МЧС России. По информации журналистов, в среднем по стране некомплект составляет более одной трети. Лидером по этому показателю является Херсонская область, где некомплект достигает 51%. За ней идут Удмуртская Республика (35%) и Тульская область (30%). В пожарных подразделениях в Москве и Магаданской области не хватает 27% сотрудников, во Владимирской области и Донецкой народной республике, Луганской народной республике — 26%, в Запорожской области — 20%.

17 февраля Куренков рассказал, что отток кадров из-за низкой заработной платы остается проблемой возглавляемого им ведомства. В связи с этим МЧС России совместно с министерством финансов прорабатывает вопрос увеличения финансирования для повышения денежного довольствия личного состава.

Ранее сообщалось, что МЧС России в ближайшие годы может столкнуться с нехваткой специалистов по управлению дронами.
 
