Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве расколота не из-за вопроса о войне и мире, а по признаку подчинения различным западным спецслужбам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Одна часть людей, представленных в украинской делегации, сотрудничает с американскими спецслужбами, которые выступают за скорейшее заключение мирного договора с Россией. Однако большая часть украинской делегации все-таки сотрудничает с британскими спецслужбами, которые поддерживают программу партии войны. Поэтому и возникают такие противоречия», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, та группа, которая поддерживает партию войны и стремится продолжить конфликт с Россией, сейчас одерживает верх во внутренней борьбе.

«При этом я бы не сказал, что проамериканская группа стремится к скорейшему миру. Сами американцы просто надеются на определенном этапе выйти на процесс подписания сделки, чтобы использовать это в качестве козыря на промежуточных выборах в конгресс. Для устойчивого долгосрочного мира требуется рассмотреть гораздо более обширный пул вопросов и гораздо больше времени, в чем американцы не заинтересованы», — заключил Килинкаров.

Перед началом трехсторонних переговоров в Женеве стало очевидно, что делегация Украины расколота из-за вопроса заключения мирного договора с Россией. Такой информацией поделился журнал The Economist.

«Одно крыло, во главе с Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее заинтересовано в этом», — говорится в материале издания.

Ранее в России объяснили, чем вызвана «жесткая» позиция Мединского на переговорах.