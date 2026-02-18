Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Стало известно об истинных причинах раскола украинской делегации на переговорах

Экс-нардеп Килинкаров: украинская делегация расколота по линии западных спецслужб
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Украинская делегация на трехсторонних переговорах в Женеве расколота не из-за вопроса о войне и мире, а по признаку подчинения различным западным спецслужбам. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров.

«Одна часть людей, представленных в украинской делегации, сотрудничает с американскими спецслужбами, которые выступают за скорейшее заключение мирного договора с Россией. Однако большая часть украинской делегации все-таки сотрудничает с британскими спецслужбами, которые поддерживают программу партии войны. Поэтому и возникают такие противоречия», — пояснил экс-нардеп.

По его мнению, та группа, которая поддерживает партию войны и стремится продолжить конфликт с Россией, сейчас одерживает верх во внутренней борьбе.

«При этом я бы не сказал, что проамериканская группа стремится к скорейшему миру. Сами американцы просто надеются на определенном этапе выйти на процесс подписания сделки, чтобы использовать это в качестве козыря на промежуточных выборах в конгресс. Для устойчивого долгосрочного мира требуется рассмотреть гораздо более обширный пул вопросов и гораздо больше времени, в чем американцы не заинтересованы», — заключил Килинкаров.

Перед началом трехсторонних переговоров в Женеве стало очевидно, что делегация Украины расколота из-за вопроса заключения мирного договора с Россией. Такой информацией поделился журнал The Economist.

«Одно крыло, во главе с Будановым, считает, что интересам Украины лучше всего послужит быстрое соглашение под руководством США, и опасается, что окно для действий может вскоре закрыться. Но другое крыло, по-видимому, все еще находящееся под влиянием экс-главы администрации Андрея Ермака, гораздо менее заинтересовано в этом», — говорится в материале издания.

Ранее в России объяснили, чем вызвана «жесткая» позиция Мединского на переговорах.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!