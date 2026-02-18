Катя Адушкина ответила на обвинения в мошенничестве

На блогершу Катю Адушкину написали жалобу в Роспотребнадзор. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Адушкину обвинили в мошенничестве. В 2024 году блогерша продавала свои курсы, в рекламе которых покупателям предлагали обучение онлайн-профессиям с психологической поддержкой и дальнейшим трудоустройством, что было указано в договоре.

Покупатели утверждают, что устройства на работу не было, а вместо покупки в рассрочку одной из покупательниц, девушке с ДЦП, навязали кредит с процентами.

Теперь потерпевшие также планируют подать коллективный иск на Адушкину. На обвинения блогерша ответила в своих соцсетях: по ее словам, она подключила к проблеме команду консультантов.

До этого, по словам покупателей, Адушкина отвечала в чате курса, что она была только лицом проекта, а оформлен он на другую предпринимательницу. До этого выпускницы курса жаловались, что на вопрос о работе им предлагали пройти дополнительный курс за 95 тысяч рублей.

Катя Адушкина — российская видеоблогерша, певица и танцовщица. У нее свыше 5,4 млн подписчиков и более 1 млрд просмотров на YouTube. Сейчас девушке 22 года.

