Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Культура

Катя Адушкина ответила на обвинения в мошенничестве

На блогершу Адушкину написали жалобу в Роспотребнадзор
katusha_adushkina/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

На блогершу Катю Адушкину написали жалобу в Роспотребнадзор. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Адушкину обвинили в мошенничестве. В 2024 году блогерша продавала свои курсы, в рекламе которых покупателям предлагали обучение онлайн-профессиям с психологической поддержкой и дальнейшим трудоустройством, что было указано в договоре.

Покупатели утверждают, что устройства на работу не было, а вместо покупки в рассрочку одной из покупательниц, девушке с ДЦП, навязали кредит с процентами.

Теперь потерпевшие также планируют подать коллективный иск на Адушкину. На обвинения блогерша ответила в своих соцсетях: по ее словам, она подключила к проблеме команду консультантов.

До этого, по словам покупателей, Адушкина отвечала в чате курса, что она была только лицом проекта, а оформлен он на другую предпринимательницу. До этого выпускницы курса жаловались, что на вопрос о работе им предлагали пройти дополнительный курс за 95 тысяч рублей.

Катя Адушкина — российская видеоблогерша, певица и танцовщица. У нее свыше 5,4 млн подписчиков и более 1 млрд просмотров на YouTube. Сейчас девушке 22 года.

Ранее Виктория Боня пожаловалась на мошенников.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!