Утверждены уважительные причины не платить алименты

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Верховный суд России принял постановление, где перечисляются уважительные причины, не зависящие от воли плательщика, освобождающие от уплаты алиментов. Об этом сообщается в пленуме Верховного суда.

«Например, в связи с его болезнью (нетрудоспособностью); по вине других лиц, в частности в связи с невыплатой заработной платы работодателем, задержкой или неправильным перечислением банком сумм по алиментам», — говорится в документе.

Кроме того, от алиментов освобождают обстоятельства непреодолимой силы и прохождение военной службы. В то же время судья должен учесть все обстоятельства и выяснить, были ли у плательщика другие способы заплатить средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Перечень причин не является исчерпывающим. Каждый случай должен изучаться отдельно.

Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос о дополнительной поддержке родителей-одиночек. Предполагается, что дополнительная поддержка будет предоставляться в случае невыплаты вторым родителем алиментов и вовсе при отсутствии второго родителя. Поручение адресовано российскому правительству, оно должно быть проработано совместно с Госдумой и региональными властями.