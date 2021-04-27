Судно «Академик Черский» присоединилось к укладке труб «Северного потока — 2»

Судно «Академик Черский» приступило к укладке труб газопровода «Северный поток — 2» в водах Дании. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на компанию-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«После успешного прохождения морских испытаний судно «Академик Черский» приступило сегодня к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании», — рассказали в компании.

Отмечается, что укладку труб в водах Дании также продолжает баржа «Фортуна».

Ранее вице-премьер Александр Новак рассказал, когда может закончиться строительство «Северного потока — 2».

Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Соединенные Штаты, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Например, президент США Джо Байден назвал «Северный поток — 2» «сложным вопросом».