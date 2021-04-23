Центробанк повысил ключевую ставку до 5% годовых

Центральный банк России (ЦБ) повысил ключевую ставку на 50 процентного пункта, до 5,00% годовых. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Совет директоров Банка России 23 апреля 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,00% годовых», — говорится в сообщении.

Последний раз Центробанк менял ключевую ставку в марте текущего года — повысив ее с 4,25% до 4,5% годовых. Это было первое повышение ставки с 2018 года.

Ранее издание «Известия» со ссылкой на источники и представителя российского вице-премьера РФ Марата Хуснуллина сообщало, что правительство России ставит перед собой задачу снизить среднюю ставку по ипотечным кредитам. На совещании в том числе обсуждалось поддержание средней ставки по ипотеке на уровне 6,9% годовых до 2030 года, что на 1 п.п. ниже, чем было указано в изначальной версии национального проекта «Жилье и городская среда».