Минтруд: увеличение больничных родителям детей до 7 лет потребует свыше 4 млрд руб.

Представители Министерства труда и социальной защиты России заявили, что повышение размера пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до 7 лет включительно вынудит увеличить бюджет этого направления больше чем на 4 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства.

«Увеличенные больничные на детей до 7 лет смогут получать свыше 1,5 миллиона родителей. Увеличение размеров пособий по временной нетрудоспособности родителям детей до 7 лет включительно потребует дополнительно свыше 4 миллиардов рублей», — заявили в пресс-службе.

Действующие правила страхования гласят, что размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от продолжительности страхового стажа застрахованного лица.

По новому положению, родители заболевших детей возрастом до 7 лет включительно смогут получать 100% среднего заработка на время больничного, но не более 74 001 рубля в среднем в месяц. Трудовой стаж в данном случае роли играть не будет.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодного Послания Федеральному собранию предложил полностью оплачивать больничные родителям дошкольников.