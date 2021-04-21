Путин поручил правительству за месяц представить меры поддержки малого и среднего бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил правительству в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе по вопросам кредитования и налогов.

Кроме того президент отметил, что необходимы меры по расширению сбыта. Также Путин отметил ,что необходимо поддержать бизнес в создании рабочих мест.

Результаты улучшения делового климата в России должны быть осязаемыми, отметил президент.

В феврале сообщалось, что правительство России подготовило новый пакет поддержки малого и среднего бизнеса, направленный на сохранение занятости.

Ранее Путин заявлял, что благодаря своевременно принятым мерам поддержки бизнеса и отраслей экономики, Россия смогла справиться с кризисом и преодолеть спад. По его словам, 2020 год стал худшим для экономики со времен Второй мировой войны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения Путина к Федеральному собранию.