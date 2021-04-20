Египет подтвердил возобновление авиасообщения с Россией

В посольстве Египта подтвердили, что авиасообщение с Россией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителей дипмиссии.

В ведомстве уточнили, что конкретная дата пока не определена, но это случится в ближайшее время. Чартерные рейсы из Москвы будут летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

Ранее в МИД России анонсировали скорое возвращение чартеров на курорты Египта. Тогда же туроператоры России рассказали, когда могут возобновиться полеты в Египет.

До этого заместитель министра туризма Египта Гада Шаляби сообщила, что страна готова принять туристов из России и предложить им различные виды отдыха. Также она рассказала о высокой степени готовности египетских аэропортов к приему туристов как в плане мер безопасности, так и в плане санитарных мер по коронавирусной инфекции.