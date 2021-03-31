В России изменится система оплаты труда чиновников

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Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко
Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко
РИА «Новости»

После оптимизации государственного аппарата правительство России начнет заниматься зарплатами госслужащих. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью газете «Известия».

По его словам, этот кабмин давно интересуется этим вопросом, однако «искусственно поддерживаемые пустующие ставки» не позволяли начать проведение реформы.

«Сложилась ситуация, когда разрыв между ведомствами стал критическим: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки», — подчеркнул Григоренко.

Он добавил, что в 2021 году правительство уравновесит размер средней зарплаты между ведомствами, что позволит установить ее «справедливый уровень». Также повысится доля ежемесячных гарантированных выплат благодаря сокращению премиального фонда. Вице-премьер отметил, что за счет этого сотрудники на местах смогут планировать социально значимые расходы, например ипотеку.

Также мотивационная часть будет привязана к определенным результатам выполненной работы, что будет способствовать повышению мотивации действующих сотрудников и заинтересует новых перспективных и эффективных специалистов, выразил мнение Григоренко.

В ноябре прошлого года Правительство предлагало в 2021 году повысить на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета.