В России изменится система оплаты труда чиновников

После оптимизации государственного аппарата правительство России начнет заниматься зарплатами госслужащих. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко в интервью газете «Известия».

По его словам, этот кабмин давно интересуется этим вопросом, однако «искусственно поддерживаемые пустующие ставки» не позволяли начать проведение реформы.

«Сложилась ситуация, когда разрыв между ведомствами стал критическим: по министерствам — в 1,5 раза, по службам — в 1,7 раза, по агентствам — в 1,9 раза, а по территориальным органам достиг двукратной отметки», — подчеркнул Григоренко.

Он добавил, что в 2021 году правительство уравновесит размер средней зарплаты между ведомствами, что позволит установить ее «справедливый уровень». Также повысится доля ежемесячных гарантированных выплат благодаря сокращению премиального фонда. Вице-премьер отметил, что за счет этого сотрудники на местах смогут планировать социально значимые расходы, например ипотеку.

Также мотивационная часть будет привязана к определенным результатам выполненной работы, что будет способствовать повышению мотивации действующих сотрудников и заинтересует новых перспективных и эффективных специалистов, выразил мнение Григоренко.

В ноябре прошлого года Правительство предлагало в 2021 году повысить на 5,7% зарплаты работникам прокуратуры и Следственного комитета.