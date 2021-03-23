Счетная палата представила предложения по борьбе с бедностью в России

Счетная палата России представила предложения, которые могли бы помочь снизить уровень бедности в стране. Об этом заявил председатель СП Алексей Кудрин на встрече с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 23 марта, передает РИА «Новости».

По словам Кудрина, в 2020 году ведомство провело масштабную работу по данному вопросу. Так, было определено, что влияет на уровень бедности, «а какие деньги вроде тратятся, но результатов не получается».

Отмечается, что в ведомстве изучили ситуацию во всех социальных группах, какие выплаты получают граждане, дефицит доходов в разных семьях, социальных группах. Благодаря этому была разработана модель, которая поможет сейчас определить возможный путь и параметры относительно того, как снизить уровень бедности в России.

Российский лидер не раз называл решение проблем бедности своей основной задачей. Глава государства обозначил цель снизить к 2030 году число россиян, живущих за чертой бедности, до 6,5% с нынешних 13,5%.

Ранее в Госдуме оценили уровень бедности в России.