США выделили $86 млн, чтобы разместить мигрантов в отелях

Администрация президента США Джо Байдена выделила $86 млн, чтобы разместить 1200 семей мигрантов в отелях. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на информированные источники.

Деньги предназначены для мигрантов, которые пересекли американо-мексиканскую границу. Реализовывать программу будет некоммерческая организация Endeavors. По информации СМИ, отели находятся в приграничных районах в Аризоне и Техасе.

Издание утверждает, что служба не может справиться с растущим числом мигрантов. Отмечается, что отели в отличие от традиционных центров разрешения меньше следят за правилами безопасности.

Это не первый раз, когда власти США используют отели для размещения мигрантов — в 2020 году там оставались несовершеннолетние, пересекшие границу без взрослых.

Ранее на американо-мексиканской границе ухудшилась ситуация с мигрантами. Вопреки обещаниям президента США Джо Байдена отменить политику «нулевой терпимости», которую проводил его предшественник на посту главы Белого дома Дональд Трамп, условия жизни беженцев значительно ухудшились.