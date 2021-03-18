Источник сообщил о возможном приостановлении грузопассажирских рейсов между РФ и ОАЭ

Россия и Объединенные Арабские Эмираты могут приостановить грузопассажирские рейсы с конца марта, пишет ТАСС со ссылкой на источники.

«Власти ОАЭ не согласовали российским авиакомпаниям выполнение грузопассажирских рейсов между РФ и ОАЭ с летнего расписания», — сказал источник.

По его словам, отменены сотни рейсов, в том числе запланированные на майские праздники, из-за чего тысячам россиян придется изменить свои планы.

Как рассказал источник, изначально РФ и ОАЭ договорились о семи рейсах в неделю. Позже российским компаниям разрешили выполнять только один грузопассажирский перелет за семь дней, а после ОАЭ и вовсе не выдали разрешения российским перевозчикам.

В Минтрансе заявили, что в настоящий момент вопрос о дополнительных рейсах авиакомпаний из ОАЭ в России прорабатывается вместе с Роспотребнадзором. Окончательное решение примет оперштаб правительства России.

Ранее стало известно, что Израиль планирует возобновить авиасообщение с Россией через несколько недель.