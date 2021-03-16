Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 16 апреля включительно. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 16 апреля 2021 года», — говорится в сообщении.

Авиасообщение между Россией и Великобританией было приостановлено 22 декабря 2020 года после обнаружения в Соединенном королевстве нового варианта коронавируса, после чего запрет неоднократно продлевался. В прошлый раз мера была продлена до 16 марта.

Ранее сообщалось, что Великобритания возобновит авиасообщение с другими странами не ранее 17 мая.