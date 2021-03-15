На Украине рассказали об изменении позиции Китая по Крыму

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович прокомментировал визит китайской делегации в Крым. Данное заявление он сделал на своей странице в Facebook.

По информации сообщения, действия со стороны Пекина являются ответом Украине с авиастроительным предприятием «Мотор Сич».

«Китай долго сохранял нейтральную позицию по Крыму. Но вдруг «передумал» и направил туда представительную комиссию во главе с членами Пекинской экспортно-импортной комиссии «для налаживания партнерских отношений», — сказал депутат.

Кроме того, Рабинович добавил, что китайские представители в рамках своего визита договорились с местными властями о налаживании отношений с местными предприятиями, а также запланировали действия в области туризма и дальнейших поездок в Крым граждан из Китая на лечение.

Ранее Китай потребовал от Украины учитывать его интересы при национализации завода «Мотор Сич».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.