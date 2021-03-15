В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за фитнес для несовершеннолетних

В Госдуму внесли инициативу о распространении социального налогового вычета по НДФЛ на несовершеннолетних россиян, пользующихся физкультурно-оздоровительными услугами. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на одного из авторов поправки, члена Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерия Скруга.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — пояснил Скруг.

Согласно законопроекту, вычет будет предоставляться исходя из фактических затрат налогоплательщика на физкультурные услуги, однако при этом его сумма не может превышать 120 тыс. рублей за налоговый период и при учете других социальных вычетов по НДФЛ. Таким образом, граждане, увлекающиеся спортом, смогут вернуть себе не более 15,6 тыс. рублей. Кроме того, воспользоваться данным правом возможно не позже трех лет с момента уплаты НДФЛ.

Скруг отметил, что в случае принятия данной поправки налогоплательщик сможет получить вычет, если на спортивные секции или фитнес ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные.