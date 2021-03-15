У министра труда Франции выявили COVID-19

Во Франции глава министерства труда страны Элизабет Борн получила положительный результат на коронавирус нового типа. Об этом она написала в своем Twitter.

Она отметила, что намерена продолжить выполнять свои обязанности в качестве главы ведомства.

«Несмотря на некоторые симптомы, я чувствую себя хорошо. Берегите себя и своих близких», — добавила Борн.

Ранее стало известно, что президент Сирии и его жена заразились коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 120,3 млн заболевших, свыше 96,8 млн человек выздоровели, а более 2,6 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».