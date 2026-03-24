В Самаре пенсионерка едва не задушила ребенка на пешеходном переходе

В Самаре пожилая женщина напала на 10-летнюю девочку на пешеходном и схватила ее за шею. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел днем 20 марта. Девочка с подругой возвращалась из школы. Они заметили впереди незнакомую женщину в синей куртке. После того как дети перешли дорогу, пенсионерка внезапно развернулась, набросилась на ребенка и начала душить. Так же внезапно она отпустила девочку и пошла в сторону Московского шоссе.

Семья обратилась в поликлинику, врачи осмотрели ребенка и выдали справку, на шее девочки осталась царапина. Со слов охранника медучреждения, эта же женщина ранее напала на другого ребенка у входа в поликлинику. Мать написала заявление в полицию. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

