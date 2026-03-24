Журналистку «Дождя» Ратникову осудили за фейки о ВС РФ

Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Валерию Ратникову (признана в РФ иностранным агентом) к 7 годам и 6 месяцам колонии по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости,

Как уточнили в инстанции, ей также запретили в течение трех лет администрировать страницы в интернете.

По версии следствия, Ратникова публиковала в мессенджере материалы, содержащие недостоверную информацию о действиях российских военных против мирного населения Украины. В России она объявлена в розыск и заочно арестована.

С 2022 года журналистка находится за пределами страны. В декабре 2023 года ее включили в реестр иноагентов, а в мае 2025 года против нее возбудили уголовное дело. В числе фигурантов также оказались ее коллеги по «Дождю» — Тихон Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) и Екатерина Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом).

В этот же день журналистку Ксению Лученко (признана в РФ иностранным агентом и внесена в список террористов и экстремистов) заочно приговорили к восьми годам колонии общего режима по делу о военных фейках. Поводом для дела стал пост, опубликованный в июле 2024 года в ее Telegram-канале «Православие и зомби», в котором шла речь об ударе по больнице в Киеве.

Ранее ведущую канала «Дождь» Екатерину Котрикадзе заочно приговорили к тюремному сроку.