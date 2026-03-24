«Ждем ее в Горловке»: Милонов ответил Виктории Боне на призывы к его отмене

Депутат Госдумы Виталий Милонов в ответ на критику со стороны модели и телеведущей Виктории Бони заявил «Газете.Ru», что она далека от жизни простых людей в России, так как живет в Монако. Парламентарий сообщил, что готов свозить Боню в Горловку в ДНР, чтобы та посмотрела на жизнь обычных людей и побеседовала с военными.

«Я бы готов был бы с ней пообщаться, но, к сожалению, она живет в Монако жизнью, которая совершенно непонятна и далека от жизни обычных людей. Наверное, нет необходимости вступать в дискуссию с подобного рода людьми, которые очень хорошо разбираются в чертях. Сейчас Великий пост, поэтому, наверное, такие, как Боня, и активизировались», — заявил парламентарий.

Милонов выразил готовность свозить Викторию Боню в Горловку, чтобы она смогла «узнать, как живем мы в России, нормальные люди с большими семьями». Парламентарий также предложил Боне побеседовать с бойцами в зоне СВО.

«Если у нее хватит мужества приехать с детьми пообщаться где-нибудь в районе Горловки, я с удовольствием забуду все ее слова. Я, правда, их и не помню. Скажу, что Виктория молодец, такая хорошая. Так что ждем ее в Горловке, в социальном центре реабилитации инвалидов», — подчеркнул Милонов.

Боня в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвала отменить депутата Государственной думы Виталия Милонова.

«Что такие черти делают в Думе? Мне интересно, за долгие-долгие годы… Причем он давно уже сидит как депутат в Думе. Он хотя бы одно полезное дело сделал или нет?» — возмутилась телеведущая.

