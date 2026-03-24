Автовладельцы смогут забронировать «красивые» номера через «Госуслуги»

В России планируют ввести возможность бронировать автомобильные номера через портал «Госуслуги». Речь идет о платной услуге для выбора «красивых» сочетаний букв и цифр, сообщает «Коммерсантъ».

Правительственная комиссия поддержала законопроект, который вводит механизм резервирования государственных регистрационных знаков. Поправки внесли в Госдуму депутаты фракции «Новые люди» в октябре 2025 года. Идею предлагал лидер партии Алексей Нечаев, ее поддержал президент.

Согласно инициативе, с 1 июля 2026 года автовладельцы смогут бронировать номера из доступного списка через «Госуслуги». Порядок и стоимость услуги определит ГИБДД, при этом деньги за бронь возвращаться не будут.

Авторы законопроекта считают, что нововведение поможет снизить теневой рынок «красивых» номеров, где цены достигают миллионов рублей. По их оценке, бюджет может получать до 25 млрд рублей в год.

В правительстве указали на необходимость доработки документа — нужно уточнить статус платежей и сделать процедуру более прозрачной, в том числе ввести гибкую систему цен в зависимости от комбинации символов.

Инициативу поддержали Минфин, МВД, Минтранс, Минюст и ФСБ, ряд ведомств высказал замечания. Рассмотреть законопроект планируют в весеннюю сессию Госдумы.

Ранее в России начали конфисковывать автомобильные номера «АМР».

 
