В Польше на свалке нашли драгоценности на 2,2 млн рублей

В Польше отменили аукцион по продаже найденных на свалке украшений
Shutterstock/ChiccoDodiFC

В польском городе Водзислав-Слензский отменили аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке. Об этом сообщает TVP World.

Драгоценности были обнаружены в 2023 году. Самым ценным предметом признано золотое кольцо с бриллиантом весом три карата — его оценили в 95 тысяч злотых (около 2 млн рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составила девять тысяч злотых (200 тысяч рублей). Суд установил трехлетний срок для заявления прав на находку, который истек в середине марта.

Аукцион, намеченный на 27 марта, отменили после того, как городской музей выразил намерение включить драгоценности в свою коллекцию, сочтя их культурным наследием и исторической ценностью.

13 марта издание Sohu писало, что семья в Китае сутки перебрала 10 тонн мусора в поисках золота, которая женщина по ошибке выбросила. Масса драгоценного метала достигала более килограмма, а его стоимость оценивалась около $218 тысяч. По словам владелицы, она незадолго до этого забрала украшения и слитки из банковского хранилища, так как планировала их продать.

Ранее китаец нашел в желудке утки, которую хотел приготовить, 10 грамм золота.

 
