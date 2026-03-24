В Польше на свалке нашли драгоценности на 2,2 млн рублей

В польском городе Водзислав-Слензский отменили аукцион по продаже ювелирных украшений и бриллиантов, которые нашли на свалке. Об этом сообщает TVP World.

Драгоценности были обнаружены в 2023 году. Самым ценным предметом признано золотое кольцо с бриллиантом весом три карата — его оценили в 95 тысяч злотых (около 2 млн рублей). Суммарная стоимость остальных бриллиантов составила девять тысяч злотых (200 тысяч рублей). Суд установил трехлетний срок для заявления прав на находку, который истек в середине марта.

Аукцион, намеченный на 27 марта, отменили после того, как городской музей выразил намерение включить драгоценности в свою коллекцию, сочтя их культурным наследием и исторической ценностью.

