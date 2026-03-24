Самозанятых предупредили о проблемах с декретом

Самозанятые в России не имеют права на классический отпуск по уходу за ребенком, поскольку не состоят в трудовых отношениях и за них не уплачиваются страховые взносы. Получить декретные выплаты в привычном смысле самозанятые могут только при заранее оформленном добровольном страховании и статусе ИП на режиме НПД, рассказала «Газете.Ru» главный юрист сервиса для работы с самозанятыми «Моя удаленка» Валерия Минакова.

«Сам по себе статус плательщика налога на профессиональный доход не дает права ни на отпуск по уходу за ребенком по Трудовому кодексу, ни на связанные с ним выплаты. Самозанятые не считаются работниками в обычном смысле слова, у них нет работодателя, который перечислял бы страховые взносы в Социальный фонд. При этом с 1 января 2026 года для самозанятых начал действовать эксперимент по оплачиваемым больничным. Участники программы могут добровольно застраховаться, регулярно платить взносы и спустя полгода получать пособие по временной нетрудоспособности. Однако этот механизм почти не решает вопрос декрета: по нему нельзя уйти в отпуск по беременности и родам и получать соответствующие выплаты», — отметила Минакова.

Вместе с тем период уплаты добровольных взносов в рамках эксперимента будет учитываться при расчете больничных и декретных пособий, уточнила юрист.

Минакова сказала, что сейчас самозанятые все же могут претендовать на отдельные меры социальной поддержки, предусмотренные не трудовым, а социальным законодательством. Речь идет, в частности, о единовременном пособии при рождении ребенка, которое в 2026 году составляет 28 450 рублей 45 копеек, а также о ежемесячных выплатах семьям с низким доходом, включая единое пособие на детей до 17 лет, подчеркнула юрист.

По ее словам, если самозанятый хочет получить аналог декретных выплат, ему нужно заранее перейти в другой формат: для этого необходимо оформить статус ИП, сохранить налоговый режим НПД и вступить в систему добровольного соцстрахования. Встать на учет можно через «Госуслуги», МФЦ или Социальный фонд, рассказала эксперт. После этого нужно уплачивать страховой взнос, который в 2026 году, исходя из действующего МРОТ, составляет 9 428,36 рубля в год, добавила юрист.

Главная сложность заключается в том, что такую схему нужно запускать сильно заранее, предупредила Минакова. Право на страховое обеспечение возникает только в следующем календарном году после уплаты взноса, уточнила эксперт. То есть при оплате страхового года в 2026-м рассчитывать на декретные выплаты можно будет только в 2027 году, пояснила юрист. Если взнос не внести полностью до конца года, человека снимут с учета по добровольному страхованию, подчеркнула Минакова.

«Размер декретных в таком случае будет рассчитываться исходя из МРОТ. Для их назначения потребуется открыть больничный лист по беременности и родам и обратиться в СФР. Полноценного механизма «декрета для самозанятых» в России пока нет. Поэтому на практике у таких граждан остаются два варианта: либо заранее оформлять добровольное страхование через ИП на НПД, либо рассчитывать на общие социальные пособия и собственную финансовую подушку», — заключила Минакова.

Ранее стало известно, сколько зарабатывают самозанятые мамы в декрете.