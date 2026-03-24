Женщин пытали в приюте для жертв домашнего насилия

В Бразилии сотрудники приюта для жертв насилия издевались над постояльцами
Женщины подверглись пыткам в бразильском приюте для жертв домашнего насилия, пишет газета Correio.

В городе Жекие на юго‑западе штата Баия расследуют нападения на женщин, находящихся в приюте для жертв домашнего насилия. В понедельник, 23 марта, правоохранительные органы начали проверку в рамках операции «Elas por Elas», изучая возможные преступления, связанные с пытками, растратой и мошенничеством в соцучреждении.

Там обнаружили скрытые камеры видеонаблюдения, установленные в частных помещениях. Согласно данным следствия, на видеозаписях с камер зафиксирован человек, связанный с управляющей ассоциацией, который подвергал женщин, проживающих в приюте, физическому и психологическому насилию. Среди пострадавших оказалась 17‑летняя девушка.

Помимо обвинений в насилии, полиция выявила признаки финансовых преступлений, включая возможное нецелевое расходование госсредств и подозрительные операции. Суд временно отстранил от работы руководство приюта и назначил судебного управляющего для контроля деятельности учреждения. Потенциальных жертв распределили в специализированные учреждения для дальнейшей поддержки.

Ранее отец и мачеха пытали четырехлетнего ребенка, используя швабру, нож и веревку.

 
