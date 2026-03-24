Эксперт назвала отличие реальной помощи бездомным животным от мошеннических схем

При желании помочь бездомным животным, содержащимся в приютах или клиниках, важно позвонить в организацию и попросить лично навестить зверей, которым нужна финансовая поддержка. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала заместитель руководителя фонда помощи бездомным животным «Найди друга» Виктория Писаренко.

Специалист посоветовала людям, желающим поддержать животных в приютах, начинать со звонка в организацию и прямого разговора с сотрудниками. Необходимо спрашивать у них точный адрес и просить посетить питомцев.

«Даже если мы не планируем туда ехать и смотреть, нет такой возможности, всегда есть возможность уточнить, можно ли приехать и посмотреть собаку, которой помощь оказывается, или кошку. То есть можно ли приехать в клинику, если это животное находится в клинике, в какой клинике находится, можно ли поговорить, подключиться», — объяснила она.

По словам эксперта, если нет возможности посетить организацию, следует попросить сотрудников отправить свежее видео из клиники или приюта. Честные работники, которые не имеют отношения к мошенничеству, всегда идут на сотрудничество и готовы предоставить потенциальным помощникам всю необходимую информацию.

До этого депутаты партии «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым предложили учредить в России должность уполномоченного по защите животных. Они направили соответствующее письмо премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором отметили значительные различия в разных регионах страны в вопросах, касающихся животных: подходы к содержанию приютов, отлов безнадзорных животных, контроль за жестоким обращением с животными и другое.

