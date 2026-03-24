Биолог раскрыла полезные свойства серы для организма

Биолог Лялина рассказала о важности серы для метаболизма
Сера необходима для поддержания многих функций в организме человека, в том числе — метаболизма и детоксикации. Об этом «Газете.Ru» рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

«Сера входит в состав аминокислот метионина и цистеина. Эти аминокислоты являются «строительными блоками» для многих белков в нашем теле, включая коллаген (для кожи, костей, суставов), кератин (для волос и ногтей), а также ферменты и гормоны. Она играет ключевую роль в процессах детоксикации в печени, помогая нейтрализовать и выводить токсины, лекарства и другие вредные вещества из организма. Сера необходима для образования аденозинтрифосфата (АТФ) — основной «энергии» для работы клеток. Является компонентом таких соединений, как глюкозамин и хондроитин, которые важны для здоровья суставов, хрящей и сухожилий. Некоторые серосодержащие соединения обладают антиоксидантными свойствами, помогая защищать клетки от повреждения свободными радикалами. Сера регулирует обмен веществ, участвуя в метаболизме углеводов, жиров и белков», — сказала она.

Лялина добавила, что получить серу можно из белковой пищи, овощей и орехов.

«Большая часть серы, поступающей в организм, связана с аминокислотами, которые мы получаем из белковой пищи: мясо (говядина, свинина, курица, индейка); рыба (лосось, тунец, треска), яйца (желток), молочные продукты (молоко, сыр, йогурт). Сера присутствует в бобовых (горох, фасоль, чечевица), а также есть в крестоцветных овощах (брокколи, цветная капуста, капуста белокочанная и краснокочанная, брюссельская капуста). Лук и чеснок тоже богаты серой. Она есть в орехах (миндаль, грецкие орехи), в семенах (льна, подсолнечника), в зерновых (овес, пшеница), а также в сухофруктах (например, черносливе). Сбалансированное питание, включающее разнообразные белковые продукты и овощи, полностью закроет дефицит серы в организме», — отметила она.

