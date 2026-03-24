Сбер презентовал новое поколение GigaChat

Сбер представил флагманскую модель GigaChat Ultra с функцией долгосрочной памяти
Сбер представил масштабное обновление ИИ-помощника GigaChat, в основу которого легла новая флагманская модель GigaChat Ultra. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что обновленный помощник получил ряд ключевых улучшений, включая долгосрочную память, автоматический поиск информации в Сети и двукратное увеличение скорости генерации текстовых ответов. В частности, теперь система способна запоминать факты о пользователе — его интересы, привычки, профессиональные и личные сведения, и использовать эти данные для персонализации общения в последующих сессиях.

В компании подчеркнули, что пользователь сохраняет полный контроль над функцией памяти: ее можно включить или отключить в настройках.

Также увеличена скорость работы модели, это позволяет ускорить генерацию ответов без потери качества, включая выполнение сложных задач.

Кроме того, GigaChat Ultra получил встроенный механизм автоматического интернет-поиска. Система самостоятельно обращается к актуальным источникам данных.

В голосовом режиме появилась возможность интерактивного диалога с мгновенной сменой контекста и сохранением текстовой расшифровки разговора.

Отдельное внимание уделено развитию инструментов для разработчиков. В интерфейс помощника интегрирован кодовый интерпретатор.

Кроме того, модель оснащена механизмом самопознания: при ответах на вопросы о собственных возможностях она обращается к актуальной документации, что снижает риск предоставления некорректной информации.

Как отметил старший вице-президент, руководитель блока «Развитие генеративного ИИ» Сбербанка Антон Фролов, компания делает переход «от инструмента для ответов на вопросы к мультиагентному ИИ-помощнику». По его словам, развитие таких решений в перспективе может привести к отказу от традиционных мобильных приложений в пользу интерфейсов на базе нейросетей.

Обновленный GigaChat уже доступен пользователям бесплатно в веб-версии, мобильных приложениях и через Telegram-бот.

 
