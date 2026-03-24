Ученые раскрыли, как правильно принимать ванну для хорошего сна

Sleep Health: 18 минут в горячей ванне улучшают качество сна у пожилых
Прием горячей ванны за один-два часа до сна снижает количество ночных пробуждений и улучшает качество сна у пожилых. К такому выводу пришли ученые из Медицинского университета Нара в Японии. Результаты исследования опубликованы в журнале Sleep Health.

В исследовании приняли участие 2252 человека, средний возраст испытуемых составил около 69 лет. Ученые сравнили качество сна у тех, кто принимал ванну перед сном, и у тех, кто этого не делал. Оказалось, что у любителей вечерней ванны сон был более крепким, они реже просыпались ночью и реже жаловались на проблемы со сном. При этом обычный душ такого эффекта не оказывал.

Исследователи также выяснили, какой режим купания работает лучше всего. Наиболее полезным оказался относительно короткий прием ванны — менее 18 минут — в воде температурой ниже 41,7 °C.

Лучшее время для такой процедуры — примерно за один-два часа до отхода ко сну. По словам ученых, после горячей ванны организм начинает активнее отдавать тепло. Этот процесс помогает телу быстрее перейти в состояние, благоприятное для засыпания. Особенно заметным положительный эффект оказался в зимние месяцы.

Ранее врач предупредил об опасности популярного метода улучшения сна.

 
Финал «Пацанов», спин-офф «Рассказа служанки» и Эль Фаннинг на OnlyFans: 13 сериалов апреля, которые нельзя пропустить
