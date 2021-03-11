Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин назвал 2020 год — пандемии коронавируса — худшим для мировой экономики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По его словам, прошедший год стал очень тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны. Так, ВВП всей планеты сократился за 2020 год на 3,5%. При этом Путин назвал объективными причинами снижения ВВП эпидемиологическую ситуацию, а также введение необходимых ограничений.

Он добавил, что благодаря своевременно принятым мерам поддержки бизнеса и отраслей экономики, Россия смогла справиться с кризисом и преодолеть спад. Это можно заметить по снижению уровня безработицы, а также динамике внутреннего спроса.

«Впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а напротив, ответили на возникшие проблемы смягчением подходов в этой сфере», — подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, чего лишил Россию год пандемии.