ГД увеличила штрафы за неповиновение силовикам на акциях

Госдума приняла законопроект об увеличении штрафов за неповиновение сотрудникам правопорядка в ходе акций протеста, сообщает РИА «Новости».

За отказ подчиняться законному распоряжению силовиков гражданам грозит штраф от 2 до 4 тыс. руб., а при повторном нарушении — от 10 до 20 тыс. руб.

Альтернативной санкцией станет арест на 15 суток или обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

Ранее Госдума одобрила запрет на проведение митингов около экстренных служб.