Альфа-Банк обновил реферальную программу для малого бизнеса

Альфа-Банк объявил в пятницу о запуске новой реферальной программы для малого бизнеса «Свои люди».

Банк платит за приглашение друга и не только действующему клиенту, но и новому.

Получить подарочные баллы легко, отмечается в пресс-релизе поступившем в редакцию «Газеты.Ru» 22 января.

Например, можно поделиться ссылкой в соцсетях, оставить контакт друга или отправить ему приглашение.

Начисляются баллы автоматически, а потратить их можно на развитие своего дела: сервисы для бизнеса, компенсацию стоимости РКО и других услуг банка.

При этом не требуется вводить СНИЛС, реквизиты счёта и платить НДФЛ.

«Свои люди» — это сеть проверенных бизнес-контактов, — говорит директор малого и микробизнеса, член правления Альфа-Банка Денис Осин. — Программа дает возможность нашим клиентам объединять вокруг себя партнеров по бизнесу, друзей-предпринимателей, чтобы работать вместе было еще удобнее. И получать вознаграждение за каждого приведенного друга».