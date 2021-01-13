Россиянам посоветовали продавать ненужные новогодние подарки

Доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета (РЭУ) имени Плеханова Инга Корягина дала советы, как восполнить бюджет после новогодних праздников.

По ее словам, необходимо искать лучшие предложения при покупке и скидки. Также эксперт рекомендовала подписаться на группы в социальных сетях, где много полезной информации о разных акциях.

«Также, если вам не подошел новогодний подарок, вы можете попросить у подаривших его чек и вернуть обратно — или же выставить ненужные подарки на продажу. На вырученные деньги можно жить, новый подарок покупать не обязательно», — сказала Корягина в беседе с АГН «Москва».

Если продажа подарков не соответствует этическим ценностям, то ненужные вещи можно отдать благотворительным организациям, отметила специалист.

Также в целях экономии она посоветовала самостоятельно готовить пищу, заранее планируя меню. Это позволит высвободить финансы для других задач.

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