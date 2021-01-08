Мишустин: Россия не нуждается в средствах индивидуальной защиты из-за рубежа
Анна Светлова
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в настоящее время страна практически не нуждается в приобретении средств индивидуальной защиты из-за границы. Об этом он сказал на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым в пятницу, 8 января, передают «Известия».
По словам председателя правительства, России самой удалось нарастить в несколько раз за считанные дни, месяцы производство всех необходимых средств индивидуальной защиты для граждан.
«И сейчас практически не закупаем ничего из-за рубежа», — сказал он.
Премьер также отметил работу Ростеха по производству средств индивидуальной защиты в условиях пандемии коронавируса. Он сообщил, что корпорация реализовала очень серьезный проект.
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