В Госдуме предложили провести амнистию кредитов

Партия «Коммунисты России» обратилась в Государственную думу с предложением провести амнистию кредитов в пределах 3 млн рублей в связи с неустойчивой экономической ситуацией на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил председатель ЦК партии Максим Сурайкин, передает РИА «Новости».

«В связи с эпидемией 2020-2021 годов предлагаем аннулировать кредитные выплаты всем заемщикам по долгам в пределах 3 млн рублей в связи с затянувшейся чрезвычайной ситуацией в стране», — сказал Сурайкин.

По его словам, соответствующее обращение было направлено в Госдуму.

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