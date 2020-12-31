В России на 20% сократилось число квартирных краж

Количество квартирных краж в России снизилось на 22% за 11 месяцев текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий сборник Генпрокуратуры.

В документе говорится, что наблюдается снижение краж, сопряженных с незаконным проникновением в дома.

Как уточняется, речь идет об уменьшении числа преступлений за январь-ноябрь этого года. Так, за указанный срок зафиксировано свыше 41 тысячи таких преступлений, в прошлом году этот показатель был больше.

Отмечается, что чаще всего кражи происходили в Еврейской автономной, Амурской и Новгородской областях. В этих регионах на 100 тысяч человек пришлось 138,8; 127,6 и 93,3 таких преступления соответственно.

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