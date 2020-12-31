Названы последствия отключения РФ от системы платежей SWIFT

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов рассказал о последствиях возможного отключения России от системы обмена банковской информацией SWIFT, передает агентство «Прайм».

Ранее США пригрозили ввести против РФ новые санкции, в частности отключить от системы платежей SWIFT. Поводом стала якобы хакерская атака.

Тузов отметил, что Соединенные Штаты имеют только гипотетическое влияние на SWIFT, штаб-квартира которой расположена в Бельгии.

При этом Россия может неплохо адаптироваться к этим ограничениям, считает эксперт. Он напомнил, что в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT — система передачи финансовых сообщений (СПФС), к которой подключены все ведущие российские банки и компании, а также зарубежные банки, входящие в Евразийский экономический союз.

Если Россия в 2021 году, как планирует, введет цифровой рубль, надобность в международной платежной системе вовсе отпадет, заметил Тузов, пояснив, что в этом случае контрагенты смогут проводить платежи без нее.

Внезапное отключение РФ от SWIFT может спровоцировать панические валютные колебания, но после короткого периода турбулентности курс доллара к рублю вернется в норму, добавил специалист.

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