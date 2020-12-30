Путин утвердил закон о единой минимальной стоимости табака

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о единой минимальной цене на табачную продукцию. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Так, единая минимальная цена на сигареты будет определяться в установленном правительством порядке. Табак будут продавать по максимальным розничным ценам, которые не могут быть ниже единой минимальной цены табачной продукции.

Как уточняется, на продажу сигарет по старым ценам у магазинов будет полгода с момента повышения ставок акцизов и начала действия новой единой минимальной цены.

Согласно документу, также ежегодно будет происходить индексация единой минимальной цены сигарет. Ее будут проводить на основе рыночных механизмов, исходя из факторов ценообразования и изменения ставок акцизов.

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