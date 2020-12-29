Миронов рассказал, какую пенсию должны получать россияне
Валерия Исполатова
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Российские пенсионеры должны получать порядка 30 тыс. рублей в месяц. Такое мнение высказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире канала «Россия-24».
«Это не пенсия, которая будет в Европе, но в сегодняшних реалиях», — сказал он.
Миронов также отметил, что, хотя средняя пенсия в России составляет примерно 15 тыс. рублей, россияне чаще говорят ему, что получают от 9 до 12 тыс. рублей.
Он добавил, что необходимо ликвидировать Пенсионный фонд. Выплачивать пенсии — задача государства, и посредник, по мнению Миронова, здесь не нужен.
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